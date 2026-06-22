Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine - Wieder Drohnenangriff auf Moskau

22. Jun (Reuters) - ⁠Russland und die Ukraine haben sich in der Nacht zum Montag wieder gegenseitig mit massiven Luftangriffen überzogen. Die ukrainischen Behörden berichteten von mindestens sechs Toten. Während die ‌russische Luftabwehr nach Angaben des Verteidigungsministeriums insgesamt 301 ukrainische Drohnen abfing, darunter knapp 60 im Anflug auf ⁠Moskau, ⁠meldeten ukrainische Behörden russische Angriffe auf mehrere Regionen sowie auf zivile Handelsschiffe. Wegen des Drohnenbeschusses auf die russische Hauptstadt stellten die Moskauer Flughäfen Scheremetjewo, Domodedowo, Wnukowo und Schukowski den Flugbetrieb vorübergehend ein, wie die ‌Luftfahrtbehörde mitteilte. Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte ‌auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, Rettungskräfte seien zu den Absturzstellen abgeschossener Drohnen entsandt worden.

Bei den russischen Angriffen auf die ⁠Schifffahrt sei auf dem unter panamaischer Flagge fahrenden türkischen ‌Frachter "Victress" ein 58-jähriger Koch aus ⁠Ägypten getötet worden, teilte der ukrainische Vize-Ministerpräsident Oleksij Kuleba mit. Zwei weitere Schiffe seien attackiert worden, wobei aber niemand verletzt worden sei.

Die Ukraine ‌hatte erst in der ⁠vergangenen Woche wiederholt Moskau mit ⁠Drohnen attackiert und dabei auch die einzige Ölraffinerie der russischen Hauptstadt getroffen. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim führte ukrainischer Beschuss von Versorgungswegen derweil zu einer Treibstoffkrise, weshalb der Verkauf an die Bevölkerung ausgesetzt wurde.

(Bericht von Jekaterina Golubkova und Anna PruchnickaBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)