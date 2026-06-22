Trading-Chance Anleihen: Saisonal heißeste Phase bricht an

Unser heutiger Artikel zeigt nicht nur die Saisonalität auf, sondern macht auch unmissverständlich deutlich, was Anleihen konkret sind und welche Einflussfaktoren sie haben. Denn nur allzu oft handeln Trader und Investoren Vehikel, deren Funktion und Funktionsweise sie mitnichten kennen, geschweige denn verstehen. Steigen wir also damit ein, den T-Bond zu charakterisieren.

Wir beleuchten den T-Bond genauer

Der US-amerikanische T-Bond gehört zu den wichtigsten und liquidesten Finanzinstrumenten der Welt. Allgemein betrachtet handelt es sich bei Staatsanleihen um festverzinsliche Wertpapiere, die von einer Regierung herausgegeben werden, um Schulden aufzunehmen. Wenn ein Investor eine solche Anleihe kauft, leiht er dem Staat für einen festgelegten Zeitraum Geld und erhält im Gegenzug regelmäßige Zinszahlungen sowie am Ende der Laufzeit den ursprünglichen Nennwert zurück. Da diese Papiere von wirtschaftlich starken Nationen als extrem sicher eingestuft werden, halten nicht nur private Investoren, sondern auch ausländische Zentralbanken und Staaten gewaltige Summen dieser Schuldtitel. Zu den weltweit größten ausländischen Haltern von US-Staatsanleihen gehören traditionell Japan und das Vereinigte Königreich, gefolgt von China, das seine Bestände in den letzten Jahren strategisch leicht abgebaut hat.

Auf dem Sekundärmarkt, auf dem diese Papiere nach ihrer Ausgabe frei gehandelt werden, bestimmt das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage den täglichen Kurs. Zwischen dem Kurs einer Anleihe und ihrer aktuellen Marktrendite besteht eine mathematisch zwingende, spiegelbildliche Kausalität: Steigt der Kurs, fällt die Rendite, und fällt der Kurs, steigt die Rendite. Dies liegt daran, dass der Nominalzins, also der Kupon der Anleihe, bis zum Laufzeitende unverändert bleibt. Wenn nun die Marktzinsen steigen, werden ältere Anleihen mit niedrigeren Zinsen für Käufer unattraktiv; ihr Kurs muss so weit sinken, bis ihre effektive Rendite durch den günstigeren Kaufpreis an das neue, höhere Marktniveau angepasst ist. Umgekehrt treibt eine hohe Nachfrage den Kurs einer Anleihe über ihren Nennwert, wodurch sich die Rendite für den Käufer mathematisch verringert, da er im Verhältnis zu seinem eingesetzten Kapital weniger Zinsertrag erzielt.

Die Entwicklung der Anleihenkurse in den vergangenen Monaten zeigt eindrucksvoll, wie sensibel der Markt auf die globale Geopolitik und die amerikanische Wirtschaftspolitik reagiert. Zu Beginn des Jahres rechnete die Wall Street fest mit mehreren Zinssenkungen der US-Notenbank, da Präsident Donald Trump nach seinem Amtsantritt mit Kevin Warsh einen neuen Fed-Vorsitzenden installierte, von dem man eine lockerere Geldpolitik erwartete. Diese Erwartung kehrte sich jedoch drastisch um, als im Spätwinter militärische Konflikte im Nahen Osten ausbrachen und erhebliche Störungen im Energie- und Schifffahrtssektor verursachten. Die daraus resultierenden, sprunghaft gestiegenen Energiepreise ließen die Inflation in den USA unerwartet stark auf über vier Prozent ansteigen.

Zusätzlich befeuert wurde diese Dynamik durch die Wirtschaftspolitik von Donald Trump, dessen protektionistische Zollpläne und expansive Fiskalpolitik vom Markt als inhärent inflationstreibend gewertet werden. Angesichts der zurückkehrenden Teuerung gerieten die Anleihenkurse in den letzten Monaten massiv unter Druck, da Investoren fluchtartig Papiere verkauften, was die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Staatsanleihen zeitweise deutlich über die Marke von viereinhalb Prozent trieb. Erst in jüngster Zeit verzeichneten die Kurse eine leichte Stabilisierung und Erholung, nachdem erste diplomatische Erfolge und Abkommen auf eine Beruhigung der internationalen Lage sowie eine Wiederöffnung wichtiger Handelsrouten hindeuteten. Dennoch bleibt die Volatilität hoch, da die US-Notenbank signalisiert hat, dass aufgrund der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen weitere Zinserhöhungen im laufenden Jahr keineswegs vom Tisch sind.

Warum gibt es Saisonalitäten?

Haben Sie in den letzten Tagen auch einen Biergarten besucht, ein Eis gegessen, waren am See oder im Schwimmbad? Und haben Sie all das auch im Dezember gemacht? Wenn nicht, dann herzlich Willkommen im Reich der Saisonalitäten. Alles hat seine Zeit! In spezifischen Jahresabschnitten ergeben sich entweder wetterbedingt oder wegen Feierlichkeiten oder kalendarischen Besonderheiten (Feste, Ferien)signifikant höhere Angebots- oder Nachfrage-Phasen für verschiedene Assets. Bei Rohstoffen ergeben sich saisonale Regelmäßigkeiten vor allem aufgrund der Pflanz- und Erntezyklik, die wiederum von den klimatischen Bedingungen in den einzelnen Jahresabschnitten abhängt. Es gibt Phasen des Verbrauchs (z.B. Winter bei Heizöl oder Frühjahr/Sommer bei Benzin) und es gibt Abschnitte, in denen die durch die Verbrauchsphase dezimierten Bestände wieder aufgefüllt werden. Letztere Phase verursacht Nachfrage am Markt und unterstützt die Preise eher, während in der Verbrauchsphase die Nachfrage geringer ist und die Preise häufig sinken.

Bei den Financials (Anleihen, Aktien) gründen saisonale Muster oft auf konsumtreibenden Festen, in deren Vorfeld verstärkt gekauft wird, auf Ferien, vor denen in defensive Assets umgeschichtet wird, da das Marktgeschehen in den Urlaubszeiten eher mit dünnem Volumen besetzt und entsprechend anfällig für Schwankungen und Preisschocks ist. Und wer glaubt, dass sich solche Effekte durch deren Bekanntheit weg-arbitrieren müssten, der irrt gewaltig. Erstes sind viele saisonale Effekte weit weniger publik, als Sie es denken. Und zweitens gibt es Effekte, die zwingend sind. Oder haben Sie sich ausgerechnet, wie viele Klorollen, Zahnpasta und Handtücher Sie bis Sie 90 sind brauchen und diese schon mal auf Vorrat gekauft? Natürlich nicht. Sie treten also als regelmäßiger Nachfrager von Klopapier und Zahnpasta auf. Exakt so verfahren die kommerziellen Adressen an den Terminmärkten. Niemand hat sich 2020, als der Ölpreis unter Null gefallen war, gigantische Vorräte davon angelegt. Wer sollte die Entscheidung treffen? Was müsste dafür geopfert werden? Und wie sollte der Firmenbetrieb weitergehen? Bei einer Airline müssten gigantische Lager gebaut werden (z.B. müsste man nahe Frankfurter Flughafen ganz Kelsterbach und Rüsselsheim zu gigantischen Kerosinlagern umfunktionieren. Um die gigantischen Mengen bezahlen zu können, müsste man Flugzeuge verkaufen, Piloten und Flugbegleiter reduzieren. Und dann?

Dann hat man Kerosin für die nächsten 150 jahre gebunkert, aber keine Flugzeuge mehr, in die man es reinschütten könnte und keine Piloten, die diese fliegen könnten. Sie merken: es ist eben einfach nicht möglich, dass starke fundamentale Effekte weg-arbitriert werden.

Starke saisonale Phase bis Anfang September

Wir hatten den saisonalen Effekt bereits in vorangegangenen Artikeln erklärt. Ab der zweiten Mai-Woche tendieren die Anleihenkurse im Durchschnitt gen Norden. Diese Tendenz geht exakt ab jetzt in die heiße Phase. Wer um den 22. Juni herum alljährlich einsteigt und Anfang September aussteigt, ist in der besten Phase investiert.

Quelle: www.market-bulls.com

72 Prozent Treffer

Quelle: www.market-bulls.com

Im Durchschnitt legt der T-Bond in der Zeit zwischen 22. Juni und 1. September zwei Punkte zu. Die Trefferquote beträgt 72 Prozent und der Profit-Factor ist bei 2,65 gelegen. Ein super-einfaches, aber effektives saisonales Pattern, das unter anderem unseren Seasonals Advanced (über 44 saisonale Top-Trades in verschiedenen Märkten) entstammt. Wirkliche Ausreißer, in denen es nennenswerte Abweichungen von der üblichen Saisonalität gegeben hat, finden sich lediglich vier (von 36). Das sind etwa 10 Prozent.

Regeln einhalten!

Trader neigen leider dazu, undiszipliniert zu werden, sobald es nicht oder zu gut läuft. Davor warnen wir entschieden! Die Rahmendaten für dieses Setup halten wir persönlich streng ein. Auch und gerade, wenn die Position am Exit-Datum nicht im Plus sein sollte, steigen wir konsequent aus. Alles andere wäre „hoffen“. Und „Hoffnung“ ist kein erfolgsversprechendes Businessmodell. Stellen Sie sich vor, ein Pilot begrüßt Sie vor dem Flug mit den Worten „Ich hoffe, dass ich die Maschine steuern und heil ans Ziel bringen kann.“ Der hätte diesen Satz vermutlich noch nicht zu Ende ausgesprochen, da würden die meisten Leser (und auch ich) über die Gangway nach draußen sprinten. Falls Sie mal ein Disziplinproblem haben, denken Sie an den Piloten und diese Ansage. Sie werden dann kein Problem mehr mit konsequenten Umsetzungen von Regelwerken haben.

Fazit

Vor einigen Wochen hatten wir den T-Bond bereits als Trading-Chance. Nun eröffnet sich eine Zukauf-Gelegenheit, für die wir ein geeignetes Produkt ausgesucht haben. Nachfolgend stellen wir es Ihnen vor. Wichtig ist grundsätzlich, das Risiko klein zu halten, indem man seine Einsätze hinreichend konservativ kalkuliert.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf T-Bond

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 104,67 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 113 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von 13,5. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PE19AF.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 116 Punkte

Unterstützungen: 109/110 Punkte

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf T-Bond

Basiswert T-Bond WKN PE19AF ISIN DE000PE19AF4 Basispreis 104,67 Pkt K.O.-Schwelle 104,67 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited Emittent BNP Paribas Hebel 13,5 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.