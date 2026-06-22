US-Anleihen: Kursverluste zum Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,34 Prozent auf 109,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,51 Prozent.

Erste Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs und fallende Rohölpreise haben die Anleihekurse nicht gestützt.

Nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance will der Iran wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen. Einen Zeitplan dafür gebe es aber noch nicht. Bereits am Sonntag seien "ermutigende Fortschritte" erzielt worden, hieß es in einer Erklärung, die die Vermittler aus Katar und Pakistan auf der Plattform X verbreiteten. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung bleibt jedoch hoch. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden im Tagesverlauf nicht veröffentlicht. /jsl/jha/