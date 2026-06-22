Übernahmeangebot

US-Investor bietet rund fünf Milliarden Pfund für Easyjet

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Der US-Finanzinvestor Castlelake will den britischen Billigflieger Easyjet für 4,74 Milliarden Pfund (5,46 Milliarden Euro) kaufen. Das öffentliche ‌Übernahmeangebot bewertet die Airline mit 625 Pence je Aktie und entspricht einem ⁠Aufschlag ⁠von 24 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag, wie Castlelake am Montag mitteilte. Easyjet habe zuvor drei separate Übernahmeangebote abgelehnt, hieß es weiter. ‌Castlelake will den Easyjet-Aktionären ‌zudem eine teilweise Beteiligung anbieten. Damit könnten sie als Partner von Castlelake ⁠an der Fluglinie beteiligt bleiben, die ‌dann nicht mehr ⁠börsennotiert wäre.

Nach britischem Übernahmerecht hatte Castlelake bis zum 26. Juni Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen oder sich ‌zurückzuziehen. Analysten ⁠zufolge machen die niedrige ⁠Bewertung, die Start- und Landerechte an wichtigen Flughäfen und die stabile Flotte Easyjet zu einem attraktiven Übernahmeziel.

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