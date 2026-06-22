Volkswagen Aktie spottbillig: Kommt jetzt der Turnaround?









Volkswagen zählt zu den größten Automobilkonzernen der Welt – doch an der Börse wirkt die Aktie derzeit fast wie ein vergessener Klassiker. Während der Konzern mit Marken wie VW, Audi, Porsche, Škoda, Seat, Cupra, Lamborghini und Bentley nahezu alle Fahrzeugsegmente abdeckt, bleibt die Bewertung auffällig niedrig. Genau das macht die Aktie so spannend: Ist Volkswagen nach Jahren voller Diesel-Nachwehen, China-Schwäche, E-Auto-Druck und Software-Problemen inzwischen ein unterschätzter Dividendenwert – oder steckt hinter dem günstigen Kurs eine klassische Value-Falle? Die Historie zeigt jedenfalls, dass sich Volkswagen schon mehrfach neu erfinden musste: vom Käfer über Golf, Passat und Polo bis hin zur heutigen Transformation Richtung Elektromobilität, Digitalisierung und neuer Mobilitätskonzepte.





Jetzt steht der Konzern erneut an einem entscheidenden Wendepunkt. Der Wettbewerb aus China durch BYD, NIO und XPeng wird härter, Tesla bleibt ein technologischer Taktgeber, und Volkswagen muss gleichzeitig Milliarden in E-Autos, Batterien, Software und Effizienzprogramme investieren. Trotzdem lockt die Aktie mit niedriger Bewertung und hoher Dividende – eine Kombination, die Anleger hellhörig macht. Doch passt das wirklich zusammen? In unserer Analyse blicken wir auf die jüngsten Quartalszahlen, die aktuelle Strategie, die wichtigsten Chancen und Risiken sowie das Chartbild der Volkswagen Aktie. Die zentrale Frage lautet: Wird aus der lange vernachlässigten „Volksaktie“ jetzt endlich eine Turnaround-Chance – oder bleibt VW weiter im Rückwärtsgang?









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