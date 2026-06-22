Wall-Street-Legende Larry Williams: Angst, Gier und die Kunst des Tradings. (Teil 2)

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Larry Williams zählt zu den großen Legenden des Tradings. Seit den 60er-Jahren ist er an der Wall Street aktiv, hat einige der meistverkauften Bücher über Futures-Trading geschrieben, zahlreiche Indikatoren entwickelt, und 1987 die Futures-Trading-Weltmeisterschaft gewonnen, mit einer Performance, die bis heute legendär ist: Aus 10.000 Dollar machte er innerhalb von zwölf Monaten mehr als $1 Million Dollar. Im Gespräch mit Lars von Thienen, Ralf Fayad und mir erklärt Williams, warum Trading heute einfacher ist als früher und weshalb viele Anleger es sich trotzdem unnötig kompliziert machen. Seine zentrale Botschaft: Nicht mehr Bildschirme, mehr Indikatoren oder mehr Daten entscheiden über Erfolg, sondern klare Regeln, konsequentes Risikomanagement, die richtige Positionsgröße und die Fähigkeit, Emotionen zu kontrollieren.



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