Warken macht USA keine Hoffnung im Streit um Medikamentenpreise

Berlin, 21. ⁠Jun (Reuters) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sieht keinen Spielraum, um der US-Regierung im Streit um Medikamentenpreise entgegenzukommen. "Im Bereich der Zölle gibt es geltende Vereinbarungen", sagte die CDU-Politikerin am Sonntag beim Tag der offenen Tür in Berlin. ‌Im Rahmen ihrer Gesundheitsreform "sehe ich da wenig Spielraum", sagte sie zu der Forderung aus Washington. Die US-Regierung hat eine Untersuchung zu ⁠deutschen Medikamentenpreisen ⁠eingeleitet, weil sie Preise in den USA senken möchte und anderen Ländern vorwirft, zu hohe Abschläge von der Pharmaindustrie zu verlangen. Alles weitere werde man in der Bundesregierung und den USA besprechen, sagte Warken. Kanzler Friedrich Merz hatte das Thema am Freitag als ‌innerdeutsches Thema bezeichnet und US-Vorwürfe und die ‌Drohung neuer Zölle zurückgewiesen.

Die Gesundheitsministerin betonte, dass es dabei bleiben werde, dass die Pharmaindustrie einen Beitrag zu den nötigen Kostensenkungen bei den gesetzlichen ⁠Krankenkassen leisten müsse. Warken bestätigte einen Reuters-Bericht, dass man daran arbeite, ‌den bisher geplanten dynamisch steigenden Abschlag ⁠auf Medikamente durch einen fixen Abschlag ersetzen zu können, um der Pharmabranche mehr Planungssicherheit zu geben. "Da sind wir im Moment dran."

Warken verwies angesichts von Drohungen großer Pharmafirmen, Investitionen in ‌Deutschland zurückzuschrauben, darauf, dass sie verschiedene ⁠Interessen beachten müsse. Die Pharmaindustrie ⁠konkurriere natürlich wie andere Branchen mit China oder Indien, wo die Produktion von Wirkstoffen günstiger sei. Aber Deutschland sei für die Pharmaindustrie nach wie vor "ein ganz guter, interessanter Markt". Es gebe sehr gute Universitäten, viel Forschung und die Möglichkeit zu klinischen Studien. "Wir sind innovativ, wir haben immer auch neue Medikamente, neue Therapien." Es gebe daher keine Änderungen an dem Plan, dass die Pharmaindustrie ⁠einen Beitrag beim GKV-Stabilisierungsgesetz leisten müsse.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)