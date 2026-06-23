AKTIE IM FOKUS: Puma sacken ab - Umsatzentwicklung bereitet Analysten Sorgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Puma-Aktie hat am Dienstag ihre Talfahrt beschleunigt und zeitweise so kräftig nachgegeben wie zuletzt im Januar. Gedämpfte Analysten-Kommentare zu den Umsätzen im zweiten Quartal nach Gesprächen mit dem Management dürften der Auslöser gewesen sein.

Mit zuletzt minus 7,5 Prozent auf 26,02 Euro nahm das Papier des Sportartikelherstellers am Nachmittag den vorletzten Platz im MDax ein. Zeitweise war es sogar um bis zu 9,6 Prozent abwärts gegangen.

Bernstein-Analyst William Woods senkte als Reaktion nun seine Schätzungen und rechnet für das zweite Jahresviertel mit einem Umsatzrückgang auf währungsbereinigter Basis von 9 Prozent. Damit liegt er unter dem Marktkonsens, der einen Rückgang von 6 Prozent prognostiziert. Als Gründe für seinen Schritt nannte Woods eine Normalisierung der Geschäftsaktivität sowie herausfordernde Vergleichswerte im US-Massengeschäft.

Puma will am 31. Juli seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen./ck/jsl/jha/