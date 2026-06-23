AKTIE IM FOKUS: RWE schwach - Milliarden-Kapitalerhöhung für Amprion-Deal

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von RWE sind am Dienstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 3 Prozent unter ihren Xetra-Schlusskurs vom Vortag gesackt. Tags zuvor hatte sie sich im Erholungsversuch an der 100-Tage-Linie festgelaufen.

Die Essener haben ihre Beteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion inzwischen tatsächlich auf einen Mehrheitsanteil aufgestockt, wie Presseberichte zuvor diskutiert hatten. Für Überraschung sorgte allerdings die Finanzierung über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung.

Der Deal selbst wurde allerdings nochmals gelobt, wie zuvor bereits nach den Presseberichten. Der Kaufpreis sei verglichen mit der Bewertung des belgischen Amprion-Konkurrenten Elia recht günstig gewesen, schrieb UBS-Analystin Wanda Serwinowska. Der Deal ist sofort ergebniswirksam.

Der Preis für die Aufstockung der Amprion-Anteile auf 55 Prozent liege bei rund 3,6 Milliarden Euro, hatte RWE am Montag nach Börsenschluss in Essen mitgeteilt./ag/stk

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