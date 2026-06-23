AKTIE IM FOKUS: Vonovia wegen Anleiheemission vorbörslich unter Druck

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Finanzierungsmaßnahme lastet am Dienstag vorbörslich auf dem Kurs von Vonovia . Auf der Plattform Tradegate büßten die Titel 2,5 Prozent auf 20,34 Euro ein im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

Im offiziellen Handel würden sie sich damit ihrem Tief seit August 2023 nähern, das erst vor wenigen Tagen mit 19,53 Euro erreicht worden war.

Der Wohnimmobilien-Konzern will mit der Ausgabe von Wandelanleihen 750 Millionen Euro bei institutionellen Investoren einsammeln. Die Papiere sollen in einer beschleunigten Privatplatzierung Interessenten außerhalb der USA angeboten werden - ohne Bezugsrecht bestehender Aktionäre.

Üblicherweise befürchten Anleger dabei einen Verwässerungseffekt: Werden die Anleihen in Aktien gewandelt, steigt die Zahl der Aktien, auf die sich der erzielte Gewinn verteilt./tih/nas

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