Aktien Europa Schluss: EuroStoxx gerät in den Sog der asiatischen Börsen

dpa-AFX · Uhr
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schwachen asiatischen Börsen haben den EuroStoxx 50 am Dienstag in Mitleidenschaft gezogen. Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des Hypes rund um Künstliche Intelligenz heiß gelaufenen Halbleitertiteln bestimmten das Geschehen.

Der Leitindex der Eurozone büßte 1,28 Prozent auf 6.230,55 Punkte ein. Außerhalb der Eurozone gab der britische FTSE 100 geringfügig auf 10.428,85 Punkte nach.

Der Schweizer SMI legte um 0,45 Prozent auf 13.910,70 Punkte zu. Er profitierte von seinen robusten defensiven Schwergewichten Novartis , Nestle und Swisscom ./la/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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Einstellungen
E
EURO STOXX 50
Nestlé
Novartis
S
SMI
Swisscom

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