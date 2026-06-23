ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Freenet auf 28,50 Euro - 'Equal Weight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 30,00 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Schätzungen am Montag vor dem nächsten Quartalsbericht des Mobilfunkanbieters an die Ergebnisse des letzten an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Freenet
Barclays
BARCLAYS ADR

Das könnte dich auch interessieren

Raumfahrtkonzern
OHB plant Millionen-Kapitalerhöhung für Wachstumgestern, 07:24 Uhr · Reuters
OHB plant Millionen-Kapitalerhöhung für Wachstum
Übernahmeangebot
US-Investor bietet rund fünf Milliarden Pfund für Easyjetgestern, 06:50 Uhr · Reuters
US-Investor bietet rund fünf Milliarden Pfund für Easyjet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen