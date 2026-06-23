ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Volkswagen auf 120 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman bestätigte die Aktie der Wolfsburger als seine Top-Idee in Europa - trotz und wegen der Underperformance gegenüber dem europäischen Branchenindex im bisherigen Jahresverlauf. Das Umfeld sei schwierig, aber das Kurs/Gewinn-Verhältnis sowie die Renditen auf Cashflow und Dividende spiegelten das Potenzial nicht wider./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT

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