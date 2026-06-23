ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für BMW auf 85 Euro - 'Outperform'
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 108 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem die Münchener die Jahresziele für den Umsatz, die operative Marge (Ebit) und den Cashflow im Autogeschäft gesenkt hätten, habe er seine Schätzungen für 2026 und die Folgejahre gekürzt, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:10 / UTC
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