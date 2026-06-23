ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Qiagen auf 40 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Qiagen sei im KI-Kontext einer der vielschichtigsten Werte im Vergleichsfeld - mit großen Chancen, aber auch spezifischen Risiken. Ein wesentlicher kurzfristiger Kurstreiber sei die erwartete Geschäftserholung im zweiten Halbjahr./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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