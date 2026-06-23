ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Siltronic auf 90 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass die Aktie vom SDax in den MDax aufgestiegen sei, bringe positive Effekte mit sich, weil die Wahrnehmung bei institutionellen Investoren steige, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Siltronic sei strategisch gut positioniert und der einzige westlich ansässige Wafer-Hersteller unter den Top 5. Das neue Kursziel reflektiere einen Mix aus zwei Bewertungsansätzen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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