ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt IBM auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 291 Dollar
dpa-AFX · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenKI
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für IBM von 270 auf 291 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach einer eingehenderen Betrachtung des wichtigen Softwaregeschäfts ist Analyst Brian Essex nun zuversichtlicher, dass sich dessen währungsbereinigtes Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen sollte, wie er am Dienstag schrieb./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:48 / EDT
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