Babyboomer in Rente hinterlassen bis 2040 große Lücke im deutschen Arbeitsmarkt

Berlin, 23. ⁠Jun (Reuters) - Mit dem Ausscheiden der Babyboomer verliert der deutsche Arbeitsmarkt bis 2040 rund 30,0 Prozent der heutigen Erwerbspersonen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag weiter mitteilte, werden innerhalb von 15 Jahren die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge in den ‌Ruhestand gegangen sein. Bis 2040 werden demnach rund 13,3 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche Renteneintrittsalter von 67 Jahren überschritten haben. Das entspricht 30,0 ⁠Prozent aller ⁠Erwerbspersonen, die dem Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr zur Verfügung standen.

"Jüngere Altersgruppen werden die Babyboomer zahlenmäßig nicht ersetzen können", konstatiert das Statistische Bundesamt. Um dem künftigen Arbeitskräftemangel zumindest kurzfristig entgegenzuwirken, wird diskutiert, die Erwerbsbeteiligung von älteren Menschen zu erhöhen. Bereits jetzt stehen dem Arbeitsmarkt immer mehr von ‌ihnen zur Verfügung, wie Destatis erläuterte. Waren 2015 ‌noch 20,7 Prozent der Erwerbspersonen 55 Jahre und älter, so lag ihr Anteil 2025 schon bei mehr als einem Viertel (27,0 Prozent).

"Dieser Trend ist nicht nur ⁠das Ergebnis der zunehmenden Alterung der deutschen Gesellschaft, sondern auch einer verstärkten ‌Aktivierung von Menschen in den Jahren ⁠vor dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters", erklärten die Statistiker. Auch Effekte der stufenweisen Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre ließen sich erkennen. So stieg der Anteil der ab 65-Jährigen an allen ‌Erwerbspersonen von 2,5 Prozent im Jahr ⁠2015 auf 4,3 Prozent im Jahr ⁠2025.

Die Rentenkommission der Bundesregierung übergibt heute ihre Vorschläge für eine Reform der Alterssicherung an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). Vorab war bekanntgeworden, dass die Experten unter anderem die Abschaffung der abschlagfreien sogenannten Rente mit 63, eine Koppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung und eine verpflichtende, kapitalgedeckte Zusatzrente vorschlagen. Die Spitzen der Regierungskoalition aus Union und SPD wollen sich Anfang Juli auf Eckpunkte der Reform verständigen.

(Bericht ⁠von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)