Bahnverkehr wegen Funkstörung bundesweit eingestellt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Vorläufig werden demnach alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten./eub/DP/stw