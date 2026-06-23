Bericht: EU erhöht Druck auf Meta wegen "suchtförderndem" Design

Bangalore, 23. ⁠Jun (Reuters) - Die Europäische Union (EU) will einem Medienbericht zufolge ihre Ermittlungen gegen Meta wegen mutmaßlich mangelnden Jugendschutzes ausweiten. Ersten Erkenntnissen der EU-Kommission zufolge zielt die Gestaltung der Plattformen Facebook und Instagram darauf ‌ab, Jugendliche möglichst lange vor dem Bildschirm zu halten, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider. ⁠Ein Zwischenbericht ⁠des Verfahrens solle demnächst veröffentlicht werden. Weder die EU-Kommission noch Meta waren für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die EU hatte 2024 ein Verfahren wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den Jugendschutz eingeleitet. Der Digital Services Act (DSA) verpflichtet Internetkonzerne unter anderem dazu, gegen ‌illegale und schädliche Inhalte vorzugehen. Im ‌vergangenen April warf die EU-Kommission Meta vor, die Nutzung seiner Plattformen durch Kinder unter 13 Jahren nicht ausreichend zu unterbinden.

Zur Verbesserung des ⁠Jugendschutzes will die EU den DSA durch den Digital Fairness ‌Act (DFA) ergänzen. Dieser soll Behörden ⁠die Möglichkeit geben, "süchtig machende und schädliche Designpraktiken" gezielt zu bekämpfen und den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in Sozialen Medien zu begrenzen. Daneben erwägt die EU-Kommission eine Altersbegrenzung nach ‌australischem Vorbild.

Auch in den USA ⁠wächst der Druck auf die ⁠Internetkonzerne. Vor einigen Monaten wurden Meta und die Alphabet-Tochter Google in einem richtungsweisenden Verfahren zu Schadenersatz von insgesamt sechs Millionen Dollar verurteilt. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass die Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Plattformen fahrlässig gehandelt und nicht vor den Gefahren des fesselnden Designs gewarnt hätten.

(Bericht von Anhata Rooprai; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert ⁠von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)