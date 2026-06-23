Branchenverband: Jeder fünfte Neuwagen in EU fährt nur elektrisch

Berlin, 23. ⁠Jun (Reuters) - Jeder fünfte Neuwagen in der Europäischen Union ist nach Angaben des Branchenverbandes ACEA inzwischen ein Elektroauto. Insgesamt seien im Mai gut 200.000 dieser Fahrzeuge erstmals zugelassen worden, ‌das seien 42,9 Prozent mehr als vor Jahresfrist, teilte der Verband am Dienstag mit. Der ACEA führte das ⁠auf staatliche ⁠Kaufprogramme zurück. Zusätzlich dürften aber auch die hohen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs eine Rolle spielen. Die beliebteste Antriebsart sind weiterhin Hybride mit einem Marktanteil von 37,8 Prozent.

Insgesamt wurden im Mai 3,2 Prozent mehr Autos neu zugelassen. ‌Seit Jahresanfang summiert sich der Anstieg ‌damit auf vier Prozent. Während Deutschland, Spanien und Italien ein Wachstum schafften, wurden in Belgien, den Niederlanden, Schweden und ⁠Frankreich weniger Autos verkauft als vor Jahresfrist.

Bei den Herstellern verzeichnen ‌vor allem chinesische Anbieter wie ⁠BYD, SAIC, Chery oder Leapmotor kräftige Zuwächse. Sie konnten in den ersten fünf Monaten ihre Verkäufe zum Teil auf das mehr als Sechsfache steigern. Der ‌größte chinesische Hersteller BYD ⁠kommt inzwischen auf einen Marktanteil ⁠von 2,1 Prozent und liegt damit spürbar vor Tesla. Von den großen europäischen Herstellern konnte Volkswagen zwar seinen Absatz steigern, das Plus von 1,5 Prozent reichte aber nicht, um den Marktanteil zu halten. Die Opel-Mutter Stellantis legte 5,7 Prozent zu, Renault, Toyota und Hyundai ließen dagegen Federn.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von ⁠Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)