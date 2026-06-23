Bundestag soll Gesetz für schnellere Infrastruktur-Projekte Freitag beschließen

Berlin, 23. ⁠Jun (Reuters) - Die Regierungsfraktionen von Union und SPD wollen noch diese Woche im Bundestag das Infrastruktur-Zukunftsgesetz beschließen und damit mehr Tempo bei der Sanierung von Straßen und Schienen machen. Das kündigten CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch am Dienstag ‌übereinstimmend in Berlin an.

Das Gesetz soll dafür sorgen, dass das Geld aus dem Sondervermögen der Bundesregierung schneller eingesetzt werden kann. So sollen bestimmte Bauvorhaben ⁠aus der ⁠Sonderkreditlinie über 500 Milliarden Euro zu einem "überragenden öffentlichen Interesse" erklärt werden können. Dadurch können Vorgaben beim Naturschutz gelockert sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Zudem sollen Doppelprüfungen wegfallen und Verfahren digitaler werden.

Der Industrieverband BDI begrüßte die Einigung in der Koalition nach einer monatelangen Hängepartie. "Jetzt muss der Bundestag zustimmen. ‌Es kommt dann darauf an, Planungs- und Genehmigungsverfahren ‌deutlich zu beschleunigen und die neuen Spielräume in der Verwaltungspraxis zügig zu nutzen." Naturschutz und schnellere Verfahren dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte, Geld allein ⁠saniere noch keine Brücken und Schienen. "Mit dem Infrastrukturgesetz vollziehen wir jetzt einen Paradigmenwechsel." ‌Dies solle nach dem Beschluss am ⁠Freitag zu schnelleren Entscheidungen führen. Schnieder ergänzte, die Umweltstandards würden nicht abgesenkt. "Es werden Verfahren effizienter gestaltet und Doppelprüfungen vermieden."

Miersch sagte, dass sich die Regierungsfraktionen gleichzeitig darauf verständigt hätten, dass das Gesetz zur Stärkung ‌der natürlichen Infrastruktur Anfang Juli im ⁠Kabinett beschlossen und dann zügig im ⁠Bundestag behandelt werden solle. "Beides ist wichtig, denn auf der einen Seite geht es um die Infrastruktur, sozusagen die graue Infrastruktur, und auf der anderen Seite um die grüne Infrastruktur." Mit dem Naturflächenbedarfsgesetz will Umweltminister Carsten Schneider (SPD) regeln, dass ökologische Ausgleichs- und Schutzräume bei Bauvorhaben abgesichert werden. Es soll den massiven Flächenverbrauch für den beschleunigten Ausbau von Infrastruktur ("graue Infrastruktur") mit dem Erhalt und der Wiederherstellung der Natur ("grüne Infrastruktur") in Einklang bringen.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke und Christian Krämer, redigiert von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)