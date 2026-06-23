Dax dämmt Verluste ein, rutscht aber unter 25.000 Punkte

Der Dax hat am Dienstag nach positiven Vortagen wieder merklich nachgegeben. Nach einer Verkaufswelle an den asiatischen Märkten fiel der Index deutlich, dämmte einen Teil der Verluste im Handelsverlauf aber ein. Mit einem Minus von 0,98 Prozent auf 24.893 Punkte schloss der Dax allerdings wieder unter der zuletzt umkämpften Marke von 25.000 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 1,4 Prozent auf 32.129 Zähler.

Trotz der Dax-Erholung vom Tagestief hat sich das technische Bild mit dem erneuten Abprall an der 25.000er-Marke laut Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets verschlechtert. Aktuell drückten erkennbare Korrekturen bei Technologiewerten auf die Stimmung, während eine potenzielle Entspannung im Nahost-Konflikt bereits in die Kurse eingepreist sei und als positiver Impulsgeber wegfalle.

Chipwerte und KI-Profiteure im Minus

Europäische Werte mit viel eingepreister KI-Fantasie folgten der internationalen Entwicklung. Im Energietechnik-Bereich galt dies für Siemens Energy und den frisch in den Dax aufgestiegenen Baukonzern Hochtief mit Abgaben, die bis zu vier Prozent groß waren. Beide Aktien waren in den vergangenen Monaten starke Profiteure der gigantischen Investitionen in Rechenzentren.

Besonders stark waren die Rückschläge aber im globalen Chipsegment, aus dem hierzulande Infineon 6,3 Prozent an Wert einbüßten. Sie kamen damit von ihrem 26-Jahreshoch zurück. Für die Titel der Halbleiter-Branchenausrüster Suss Microtec, Aixtron und PVA Tepla ging es um bis zu 11,2 Prozent bergab.

Die Messlatte im Chipbereich hängt laut Stanzl hoch. Daher richte sich der Blick bereits auf die am Mittwochabend erwarteten Resultate von Micron . "Die Zahlen des Chipherstellers dürften zu einem Stresstest für den gesamten Sektor werden", betonte der Consorsbank-Experte. Angesichts einer Vervierfachung der Micron-Aktien in diesem Jahr würden wohl "nur noch allerbeste Quartalszahlen" akzeptiert.

Bei Vonovia lastete auch eine Finanzierungsmaßnahme auf dem Kurs. Eine Wandelanleihe zog bei dem Wohnimmobilien-Konzern einen Abschlag von 2,8 Prozent nach sich. Üblicherweise müssen Anleger dabei einen Verwässerungseffekt befürchten, wenn die Anleihen später in Aktien gewandelt werden.

DWS profitiert deutlich von neuem Kursziel

Gewinner waren allgemein rar in der Dax-Familie. Robust entwickelten sich Werte aus defensiven Bereichen wie etwa Telekommunikation oder Gesundheit. Das Index-Schwergewicht SAP sorgte im Dax mit einer Erholung um 1,7 Prozent für ein nicht ausreichendes Gegengewicht. Software-Aktien hatten sich zuletzt konträr zum Tech-Sektor sehr schwach entwickelt aus Sorge vor einer Bedrohung durch KI.

Im MDax hoben sich die DWS-Titel mit 4,2 Prozent Plus positiv ab. Der Analyst Arnaud Giblat von der Investmentbank Exane BNP stufte die Aktien des Fondsanbieters wegen einer verbesserten Geschäftsdynamik auf "Outperform" hoch. Mit seinem Kursziel von 74 Euro liegt der Experte deutlich über dem bisherigen Rekord von 65,80 Euro, der am Dienstag in der Spitze nochmals eingestellt wurde.

Euro und Gold schwächer

Der Euro handelte erneut schwächer. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1377 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch rund einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1392 (Montag: 1,1456) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8778 (0,8729) Euro. Der Dollar profitierte von der Verunsicherung an den Finanzmärkten. Auslöser war eine Welle an Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten in Japan und Südkorea. Die Weltleitwährung Dollar war in diesem Umfeld gefragt.

Gold verlor ebenfalls. Je Feinunze (31,1 Gramm) ging es hier um 1,5 Prozent auf 4.124 Dollar nach unten. Damit folgt der Goldpreis, wie in den vergangenen Monaten oft, den Börsen nach unten. Die jüngste Zwischenerholung bis knapp unter 4.400 Dollar ist damit dahin.

(mit Material von dpa-AFX)