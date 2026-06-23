Dax fällt deutlich unter 25.000 Punkte - Asien belastet

Der Dax sackt am Dienstag wieder unter die Marke von 25.000 Punkten. Der deutsche Leitindex setzte seinen Schlingerkurs um die Tausendermarke fort, nachdem an den Asien-Börsen eine Korrektur vor allem bei Technologiewerten eingesetzt hatte. In den Anfangsminuten büßte der Dax 1,1 Prozent auf 24.857 Punkte ein.

Der MDax verlor außerdem 1,5 Prozent auf 32.076 Zähler.

Über die Börsen in Japan und Südkorea schwappte nach ihrem jüngsten Rekordlauf eine Welle an Gewinnmitnahmen. Dies nahm dann auch dem Dax den Rückenwind aus den Segeln, nachdem er zum Wochenstart mit 25.176 Punkten noch ein Hoch seit Anfang Juni erreicht und sich seiner Bestmarke vom Januar bis auf 330 Punkte genähert hatte.

Von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gab es am Dienstag kein Störfeuer. Die Gespräche über ein Rahmenabkommen zur endgültigen Beendigung des Kriegs gehen momentan auf technischer Ebene weiter, wie US-Vizepräsident JD Vance bestätigte. Nach seinen Angaben will der Iran auch wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen.

DWS-Aktie steigt nach Kaufempfehlung

Die Aktien der DWS haben sich nach einer Empfehlung von Exane BNP Paribas am Dienstag auch im schwachen Markt gut gehalten. In den ersten Handelsminuten stieg die Aktie um bis rund zwei Prozent zu auf 62,60 Euro.

Exane-Analyst Arnaud Giblat hob sein Kursziel am Montag auf 74 Euro und stufte die Aktien auf "Outperform" hoch. Die Geschäftsdynamik des Vermögensverwalters habe stark angezogen und der Quartalsbericht dürfte kräftig Auftrieb geben, so der Experte. Er hob seine Ergebnisprognosen bis 2028 um bis zu 13 Prozent an und sieht sich für 2027 um 14 Prozent über dem Konsens. Giblat setzte zudem eine höhere Bewertung an. Auch die Gesamtrendite sei attraktiv, zumal es 2027 Aussicht auf eine Sonderdividende in Milliardenhöhe gebe. Mit seinem Kursziel liegt Giblat deutlich über dem Kursrekord vom Februar bei 65,80 Euro.

Südkorea-Kurssturz reißt Infineon, Aixtron und Suss mit

Hohe Kursverluste an der südkoreanischen Börse hinterlassen am Dienstag auch an Europas Aktienmärkten tiefe Spuren. Investoren strichen in Fernost einen Teil der immensen Kursgewinne ein. Vor allem die mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Papiere aus der Halbleiterbranche geben daraufhin europaweit kräftig nach.

Der südkoreanische Kospi-Index sackte um gut acht Prozent ab. Zwischenzeitlich wurde der Aktienhandel unterbrochen wegen der großen Kursausschläge. Am Freitag war der Index nach einer im April begonnenen Rally auf ein Rekordhoch gestiegen, hatte die Gewinne am Ende jedoch nicht halten können. Aktien des Herstellers von Halbleitersubstraten Haesung beispielsweise brachen am Dienstag um fast 20 Prozent ein. Papiere des Elektronikkonzerns Hansol Technics büßten 16 Prozent ein.

Chipproduzent SK Hynix hatte erst tags zuvor Samsung als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Südkoreas abgelöst. Nun verloren beide zweistellig.

Im deutschen Handel fiel Infineon um rund vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Anteile der Chip-Ausrüster Aixtron und Suss Microtec verloren fünf bzw. zehn Prozent. Aktien des Chipwafer-Produzenten Siltronic wurden 4,7 Prozent niedriger gehandelt.

(Mit Material von dpa-afx)

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