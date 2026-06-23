DAX® - It is all about 25.000 Punkte

Die neue Woche beginnt für den DAX® wie die alte Woche endete: mit der Auseinandersetzung mit der 25.000er-Marke. Immerhin gelang den deutschen „blue chips“ gestern ein Schlusskurs oberhalb dieser Hürde. Möglicherweise ein kurzes Gastspiel, denn die Kernmarke der letzten Tage steht heute vermutlich schon wieder zur Disposition. Strategisch bildet weiterhin das bisherige Allzeithoch bei 25.508 Punkten den ultimativen „Deckel“, denn seit Januar hat der DAX® in diesem Dunstkreis mehrfach wichtige Hochpunkte ausgebildet. Um eine neue Aufwärtsdynamik zu entfachen, müsste das Aktienbarometer also in „uncharted territory“ vorstoßen und dadurch die jüngste Seitwärtsphase zu den Akten legen. Auf der Unterseite dürfte dagegen die Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.272/24.216 Punkten) eine Schlüsselrolle spielen. Unter strategischen Gesichtspunkten gilt es, diese Bastion in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. Schließlich würde eine negative Weichenstellung die aktuellen Ausbruchsperspektiven negieren. Zwei Einzelwerte, welche den DAX® aktuell eher ausbremsen, nehmen wir unten ausführlich unter die Lupe.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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