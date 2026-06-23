Frankfurt, 23. ⁠Jun (Reuters) - Nach dem freundlichen Wochenauftakt wird der Dax am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Montag hatte der ‌deutsche Leitindex 0,6 Prozent höher bei rund 25.140 Punkten geschlossen. An der Wall Street hatten dagegen Verluste ⁠bei ⁠großen Technologieaktien die Technologiebörse Nasdaq und den breit gefassten S&P 500 belastet.

Auf Konjunkturseite haben Investoren im Tagesverlauf die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungssektor für Deutschland und den Euroraum im Blick. Auf ‌Unternehmensseite stehen die Hauptversammlungen von Delivery ‌Hero und der Porsche AG an. Die Hauptversammlung des Essenslieferanten steht ganz im Zeichen eines möglichen Übernahmekampfes. Die ⁠Großaktionäre Uber und Prosus wollen sich Delivery Hero sichern, ‌um jeweils ihr eigenes Liefergeschäft ⁠zu ergänzen.

Beim virtuellen Aktionärstreffen von Porsche muss der neue Chef Michael Leiters Rede und Antwort stehen, wie er den schwer angeschlagenen Sportwagenbauer aus ‌der Krise führen will. ⁠Laut vorab verbreitetem Redetext ⁠will er die Zahl der verschiedenen Fahrzeugvarianten reduzieren. Mit dem eingebrochenen China-Geschäft, den geplatzten E-Autoplänen und hohen Zollbelastungen am wichtigen US-Markt kämpft Leiters an vielen Fronten.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.139,69

EuroStoxx50 6.311,32

EuroStoxx50-Future 6.359,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 51.712,71 +0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.472,79 -0,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 70.926,09 -2,0%

Shanghai 4.147,55 -0,4%

Hang Seng 23.499,88 -1,3%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)