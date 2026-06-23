Dax startet neue Verkaufswelle nach schwachen US-Vorgaben

Dax-Widerstand 25.175 25.500 Dax-Unterstützung 24.700 24.999

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich gestern Nachmittag wieder in Richtung der Tageshochs erholen, ein Ausbruch über das Hoch vom vergangenen Freitag gelang jedoch nicht. Nach einer schwachen zweiten Handelshälfte und sehr negativen Vorgaben aus Asien startete der Index dann heute Morgen mit einer größeren Abwärts-Kurslücke in den Handel.

Dax-Ausblick:

Im Bereich um 24.800 Punkte starteten am Vormittag erste Stabilisierungsversuche. Diese tragen aktuell jedoch lediglich den Charakter einer technischen Korrektur im kurzfristigen Abwärtsimpuls. Unterhalb von 25.100 Punkten hat der Index in den kommenden Stunden und Tagen weiteres Abwärtspotenzial Richtung 24.600 Punkte, potenziell deutlich tiefer.

Erst oberhalb von 25.100 Punkte kommt die Longseite wieder in Frage, bis dahin sind größere Erholungen als Verkaufsgelegenheiten zu erachten.