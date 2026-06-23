Dax Chartanalyse 23.06.2026

Dax startet neue Verkaufswelle nach schwachen US-Vorgaben

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand25.17525.500
Dax-Unterstützung24.70024.999

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich gestern Nachmittag wieder in Richtung der Tageshochs erholen, ein Ausbruch über das Hoch vom vergangenen Freitag gelang jedoch nicht. Nach einer schwachen zweiten Handelshälfte und sehr negativen Vorgaben aus Asien startete der Index dann heute Morgen mit einer größeren Abwärts-Kurslücke in den Handel.

Dax-Ausblick: 

Im Bereich um 24.800 Punkte starteten am Vormittag erste Stabilisierungsversuche. Diese tragen aktuell jedoch lediglich den Charakter einer technischen Korrektur im kurzfristigen Abwärtsimpuls. Unterhalb von 25.100 Punkten hat der Index in den kommenden Stunden und Tagen weiteres Abwärtspotenzial Richtung 24.600 Punkte, potenziell deutlich tiefer.

Erst oberhalb von 25.100 Punkte kommt die Longseite wieder in Frage, bis dahin sind größere Erholungen als Verkaufsgelegenheiten zu erachten.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90KU) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 23.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.479,05 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62N2) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 23.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.430,32 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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