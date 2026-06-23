Dax unter 25.000 Punkte erwartet - Gewinnmitnahmen in Japan

Der Dax bleibt auf Schlingerkurs um die runde Marke von 25.000 Punkten. Am Dienstag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start mit 24.967 Punkten wieder darunter - rund 0,7 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag.

Zum Wochenstart war der Dax zeitweise noch auf 25.176 Punkte gestiegen. Am Morgen nehmen Gewinnmitnahmen in Japan und Südkorea auf Rekordniveau auch dem Vorstoß des Dax wieder den Wind aus den Segeln. Dabei hatte der US-Index der Halbleiterbranche SOX am Montag nach der Feiertagspause noch einen weiteren Höchststand erreicht.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Rahmenabkommen zur endgültigen Beendigung des Kriegs gehen momentan auf technischer Ebene weiter, wie US-Vizepräsident JD Vance bestätigte. Nach seinen Angaben will der Iran auch wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen.

US-Börsen starten uneinheitlich

Nach dem feiertagsbedingt längeren Wochenende hat der Dow Jones Industrial am Montag nur mit Mühe etwas weiter zugelegt. Gestützt wurde der Leitindex von den Ölpreisen, die im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs erneut sanken.

Technologiewerte verzeichneten hingegen teils deutliche Verluste. Auf die Stimmung drückte eine nachlassende Begeisterung der Anleger für das Thema Künstliche Intelligenz. Der Dow stieg am Ende um rund 0,3 Prozent auf 51.712 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel hingegen um rund 0,4 Prozent auf 7.473 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um rund 0,2 Prozent auf 30.347 Punkte nach unten.

Asiens Börsen mit deutlichen Verlusten

An den Börsen in Japan und Südkorea ist es am Dienstag nach der jüngsten Rekordrally zu Gewinnmitnahmen gekommen. In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp zwei Prozent auf 70.930 Punkte, nachdem er zum Wochenstart noch kräftig angezogen hatte und sich zwischenzeitlich der Marke von 73.000 Punkten genähert hatte. Der südkoreanische Kospi verlor rund 7,3 Prozent. Die beiden Indizes zählen mit einem Jahresplus von etwas mehr als 40 Prozent beziehungsweise rund 100 Prozent zu den größten Gewinnern unter den Aktienindizes weltweit.

Ganz anders sieht es beim Hang Seng aus. Der Leitindex der Börse in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong baute am Dienstag sein Minus in diesem Jahr um 1,5 Prozentpunkte auf fast zehn Prozent aus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 70.640 - 2,37 Prozent Hang Seng 23.417 - 1,48 Prozent CSI 300 4.955 - 2,06 Prozent Kospi 8.448 - 7,31 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,54 + 0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,95 + 0,002 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,50 - 0,006 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 77,55 Dollar - 0,35 Dollar WTI 73,67 Dollar - 1,15 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 28,50 (30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 120 (125) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DOUGLAS AUF 14 (16) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 229 (230) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 80 (90) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 6,50 (7,90) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT GEA AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 60 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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