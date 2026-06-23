Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Verunsicherung an Aktienmärkten stützt

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,33 Prozent auf 126,81 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,91 Prozent.

Die als sicher geltenden Staatsanleihen profitierten von der Verunsicherung an den Finanzmärkten. Auslöser war eine Welle an Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten in Japan und Südkorea.

Bereits am Montag waren die Anleihekurse gestiegen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte Erwartungen auf weitere Leitzinserhöhungen etwas gedämpft./jsl/jha/

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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