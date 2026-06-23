Deutsche Börse-News: "Luft aus Thema Öl ist raus" ETFs

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran laufen weiter, auf den Ölpreis wird nach dem Preisrutsch kaum noch gesetzt. Dafür geht in Gold-ETCs wieder mehr um. Gleichzeitig wachsen die Zweifel an den KI-Bewertungen wieder.

23. Juni 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Öl, Gold, Tech-Werte - an den Märkten ist weiter viel Bewegung. "Aktuell sind Gold-ETCs bei uns Umsatzspitzenreiter", berichtet Ivo Orlemann von der ICF Bank. "Bei Öl-ETCs ist hingegen nicht mehr viel los." Für das gesamte ETF-Geschäft meldet Holger Heinrich von der Baader Bank erhöhte Umsätze und einen deutlichen Kaufüberhang.

Gold wird aktuell zu 4.111 US-Dollar die Feinunze gehandelt - deutlich unter dem Rekordhoch vom Januar bei 5.570 US-Dollar. "Das Geschäft mit Gold-ETCs hat sich belebt, Abgaben überwiegen aber", stellt Orlemann fest. Betroffen sind die Invesco Physical Gold-ETCs in US-Dollar und Euro (IE00B579F325, XS2183935274) und der VanEck Gold Miners-ETF (IE00BQQP9F84).

Viel auffälliger war aber der Ölpreisrutsch nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran. Das Barrel Brent wird am Dienstagmittag zu 77 US-Dollar gehandelt, Anfang des Monats waren es noch 97 US-Dollar. "Der starke Ölpreisrückgang ist in unseren Flows nicht zu sehen", meint Janis Völker von Lang & Schwarz. "Die Luft ist raus", bemerkt auch Orlemann. Einiges um gehe nur noch im WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short (XS2819844387). Der bildet den WTI-Preis invers und mit Hebel 3 ab.

Gerne auch aktive ETFs

Im Handel mit breit streuenden Aktien-ETFs ist Alltag angesagt. Meist Käufe sieht Orlemann im Deka MSCI World (DE000ETFL508), Käufe und Verkäufe im VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594). Heinrich zufolge dominieren im World-Bereich auf der Kaufseite einkommensorientierte und dividendenstarke Strategien. Beispiele: der iShares World Equity High Income (IE000KJPDY61) und der JPM Global Equity Premium Income Active (IE000AP27VA7) - beides aktive ETF.

Was US-Aktien angeht, werde ebenfalls auf einkommensorientierte und außerdem auf defensive Strategien gesetzt, etwa auf den aktiven ETF JPM US Equity Premium Income Active (IE0006YCYW06) und den UBS Factor MSCI USA Low Volatility (IE00BWT3KJ20). Nasdaq 100-Tracker (LU1681038599) würden hingegen abgestoßen. "In Europa konzentrierten sich die Käufe auf regionale Kernmärkte und Value-Strategien", berichtet Heinrich außerdem. So kämen französische (LU1681046931) und niederländische Aktien gut an. Nicht mehr gefragt: Small Cap-ETFs wie der iShares Stoxx Europe Small 200 (DE000A0D8QZ7).

Unruhe in Fernost

Mehr los als üblich ist Völker zufolge aktuell in Emerging Markets-ETFs, etwa im iShares Core MSCI EM IMI (IE00BKM4GZ66) oder auch spezielleren Produkten mit asiatischen oder japanischen Aktien. An den Börsen in Südkorea und Japan ist es nach den jüngsten Rekordläufen heute zu kräftigen Gewinnmitnahmen gekommen, der Handel in Seoul musste zeitweise ausgesetzt werden.

Südkorea 2026 vorne

Am besten entwickelt seit Jahresanfang haben sich die Börsen in Südkorea (plus 126 Prozent), Taiwan (82 Prozent), Thailand (29 Prozent) sowie Österreich und der Türkei (jeweils 27 Prozent), wie Zahlen der ETF-Plattform justETF zeigen. Die Flop-Liste wird von Indonesien (minus 35 Prozent) angeführt, es folgen China (minus 9 Prozent), Indien (minus 7 Prozent) und Südafrika (0 Prozent) und Deutschland (plus 2 Prozent).

Mehr dazu: www.justetf.com

Gewinnmitnahmen in Tech-Branche

Im Handel mit Branchen-ETFs ist die Sorge vor überzogenen KI-Bewertungen wieder spürbar. Der Nasdaq 100 hat am gestrigen Montag ebenfalls deutlich verloren, seit Jahresanfang steht aber immer noch ein Plus von 20 Prozent. Der VanEck Semiconductor (IE00BMC38736) hat sich seit Jahresanfang sogar fast verdoppelt. Jetzt werden Gewinne mitgenommen, wie Orlemann meldet. Auf überwiegend Zuspruch stießen Rüstungs-ETFs, von VanEck (IE000YYE6WK5) oder WisdomTree (IE0002Y8CX98).

"Raumfahrtaktien sind weiterhin Thema, mit Käufen und Verkäufen", berichtet Lang & Schwarz-Händler Völker außerdem. Im Mittelpunkt: der VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2).

Die unsichere Lage an den Börsen lässt zudem viele auf Anleihen-ETFs setzen, wie Völker beobachtet. "Das gilt für Staats- und Unternehmensanleihen, vor allem aber für Geldmarkt-ETFs."

Von Anna-Maria Borse, 23. Juni 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)