Deutsche fürchten Cyberangriffe - Wenig Wille zu Einschränkungen

Frankfurt, 23. ⁠Jun (Reuters) - Cyberangriffe und KI-gesteuerte Betrugskampagnen werden einer Umfrage zufolge als größere Bedrohungen gesehen als Naturkatastrophen oder Kriege. Jeweils mehr als 80 Prozent nannten in dem ‌am Dienstag veröffentlichten "TechnikRadar 2026" der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech) Computerkriminalität als Risiko. Zur Verbesserung der Cybersicherheit sei ⁠jedoch ⁠nur eine Minderheit der Befragten zu persönlichen Einschnitten bereit. "Zeitenwende ja, aber bitte ohne Zumutungen", fasste Mike S. Schäfer, wissenschaftlicher Co-Leiter der Studie, die Ergebnisse zusammen.

Nur jeweils etwa ein Sechstel würde in diesem ‌Zusammenhang höhere Steuern oder eine ‌Einschränkung von Freiheitsrechten akzeptieren, schrieben die Autoren der Studie weiter. Bei Investitionen rangiere die Cyberabwehr trotz der hohen ⁠Bedrohungswahrnehmung weit hinten auf der Prioritätenliste. Bei einer fiktiven ‌Verteilung zusätzlicher Gelder wollten ⁠die Befragten im Schnitt rund 16 Prozent der Mittel hierfür bereitstellen. Der Großteil solle zur Absicherung technischer Infrastruktur (26 Prozent), für die Bundeswehr (23 ‌Prozent) und die Sicherheitsbehörden (21 ⁠Prozent) genutzt werden.

Auch bei der ⁠Bewältigung von Notlagen setzten die Deutschen eher auf den Staat als auf Eigenverantwortung. Dieser stehe für 57 Prozent der Befragten primär in der Pflicht. Nur etwa ein Drittel der Haushalte sorge selbst vor, zum Beispiel indem sie Vorräte anlegten.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)