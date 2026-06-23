Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1392 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1392 (Montag: 1,1456) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8778 (0,8729) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86200 (0,86468) britische Pfund, 184,02 (185,33) japanische Yen und 0,9225 (0,9257) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

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