Devisen: Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1424 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag etwas höher auf 1,1456 Dollar festgesetzt.

Am Montag hatten Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Euro noch etwas belastet. Sie hatte sich für eine maßvolle geldpolitische Reaktion auf die durch den Iran-Krieg ausgelösten Inflationsgefahren ausgesprochen. "Im Kern ist das nicht neu", kommentierten Analysten der Dekabank. Der Markt habe die Aussagen allerdings als Hinweis aufgenommen, dass trotz der erhöhten Inflation im gemeinsamen Währungsraum zunächst wohl nicht mit einer weiteren schnellen Zinserhöhung durch die EZB zu rechnen sei.

Gebremst wurde der Euro am Morgen auch durch enttäuschende Konjunkturdaten. Im Juni war das Geschäftsklima in Frankreich geringer als erwartet ausgefallen. Im weiteren Handelsverlauf stehen weitere Stimmungsdaten auf dem Programm, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Erwartet werden Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in Frankreich, Deutschland und der Eurozone./jkr/nas

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