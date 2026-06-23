dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.06.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: RWE will Mehrheit an Amprion - Milliardenschwere Kapitalerhöhung

ESSEN - Der Energiekonzern RWE will die Mehrheit am Übertragungsnetzbetreiber Amprion übernehmen. Der Preis für die Aufstockung der Amprion-Anteile auf 55 Prozent liege bei rund 3,6 Milliarden Euro, teilte RWE am Montagabend nach Börsenschluss in Essen mit. Verkäufer ist ein Konsortium aus Versorgungswerken und institutionellen Investoren aus der Versicherungsbranche. RWE besorgte sich für den Deal noch am Montagabend brutto rund vier Milliarden Euro am Aktienmarkt und will Milliarden in den Netzausbau investieren. An der Börse zeigte sich die RWE-Aktie zuletzt erholt von zwischenzeitlichen Abgaben.

ROUNDUP/Starkes Quartal: Chemikalienhändler Brenntag erhöht Prognose

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag hebt nach einem unerwartet starken zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr an. Hatten der Iran-Krieg und die zeitweise Sperrung der Straße von Hormus die Essener zum Jahresstart noch ausgebremst, profitierten sie zuletzt nach eigener Aussage von einer robusten Nachfrage. Auch die Margen hätten sich im Zusammenhang mit den Marktverwerfungen im Mittleren Osten verbessert, teilte der Dax-Konzern am Vorabend mit. An der Börse zeigte sich die Aktie am Dienstag zuletzt wenig verändert.

EU-Automarkt wächst weiter - Chinesen legen weiter zu

BRÜSSEL - Elektro- und Hybridautos haben den Automarkt in der EU im Mai weiter angetrieben. Insgesamt wuchsen die Pkw-Neuzulassungen im Jahresvergleich um 3,2 Prozent auf 955.013 Fahrzeuge, wie der europäische Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Während der Absatz reiner Verbrennerfahrzeuge um rund ein Fünftel auf 210.383 Benzin- und 69.482 Dieselautos sank, legten vollelektrischer Batteriefahrzeuge (BEV) um rund 43 Prozent auf 203.417 Exemplare zu. Auch Hybridautos verkauften sich stärker.

Porsche-Aktionäre rechnen ab: 'Ein Scherbenhaufen'

STUTTGART - Nach dem Krisenjahr 2025 haben die Porsche-Aktionäre mit der Führung des Sportwagenbauers abgerechnet. "Wir Aktionäre blicken heute auf Porsche und sehen einen Scherbenhaufen", sagte Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka auf der virtuellen Hauptversammlung des Stuttgarter Unternehmens. Für Hendrik Schmidt vom Vermögensverwalter DWS hat die Porsche-Kapitalmarktstory mit einem starken Überholmanöver begonnen. Zwischenzeitlich sei die Aktie aber auf dem Standstreifen liegengeblieben.

Vonovia will Wandelanleihen über 750 Millionen Euro begeben

BOCHUM - Der Immobilienkonzern Vonovia will über die Ausgabe von Wandelanleihen 750 Millionen Euro bei institutionellen Investoren einsammeln. Die Papiere sollen in einer beschleunigten Privatplatzierung Interessenten außerhalb der USA angeboten werden, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Bochum mitteilte. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre werde dabei ausgeschlossen.

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