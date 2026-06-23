EQS-AFR: Bayerische Landesbank: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bayerische Landesbank / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bayerische Landesbank: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.06.2026 / 14:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bayerische Landesbank bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026

Ort:

https://www.bayernlb.de/internet/de/blb/resp/meta_7/ueber_uns_1/investor_relations_5/veroeffentlichungen_3/finanzberichte/finanzberichte_1.jsp

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026

Ort:

https://www.bayernlb.com/internet/en/blb/resp/meta_6/about_us/investor_relations_7/veroeffentlichungen_1/finanzberichte_1/financial_reports.jsp

23.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bayerische Landesbank
Brienner Straße 18
80333 München
Deutschland
Internet:www.bayernlb.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2352136 23.06.2026 CET/CEST

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