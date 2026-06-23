EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.06.2026 / 14:51 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Oliver Nachname(n): Dörre

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HENSOLDT AG

b) LEI

894500686FYLLZD3M624

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000HAG0005

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 67,98 EUR 67.980,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 67,9800 EUR 67.980,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Stuttgart MIC: STUB

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HENSOLDT AG Willy-Messerschmitt-Str. 3 82024 Taufkirchen Deutschland Internet: www.hensoldt.net

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