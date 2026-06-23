EQS-DD: Private Assets SE & Co. KGaA: Daniel Christoph Grimm, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.06.2026 / 14:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Daniel Christoph
|Nachname(n):
|Grimm
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Geschäftsführender Direktor der Komplementär-SE der Private Assets SE & Co. KGaA
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Private Assets SE & Co. KGaA
b) LEI
|391200K20QKOH53QMC44
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3H2234
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,20 EUR
|100.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,2000 EUR
|100.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Private Assets SE & Co. KGaA
|Brook 1
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.private-assets.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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