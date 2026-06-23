EQS-DD: Private Assets SE & Co. KGaA: Daniel Christoph Grimm, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.06.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Daniel Christoph
Nachname(n):Grimm

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Geschäftsführender Direktor der Komplementär-SE der Private Assets SE & Co. KGaA

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Private Assets SE & Co. KGaA

b) LEI

391200K20QKOH53QMC44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3H2234

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,20 EUR100.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,2000 EUR100.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

23.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Private Assets SE & Co. KGaA
Brook 1
20457 Hamburg
Deutschland
Internet:www.private-assets.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

105718 23.06.2026 CET/CEST

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