EQS-DD: Private Assets SE & Co. KGaA: Exelho Capital AG, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.06.2026 / 13:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Exelho Capital AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Christoph
Nachname(n): Schäfers
Position: Stellvertretender Vorsitzender Verwaltungsrat der Komplementär-SE der Private Assets SE & Co. KGaA

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Private Assets SE & Co. KGaA

b) LEI
391200K20QKOH53QMC44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3H2234

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,20 EUR 133.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,2000 EUR 133.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


23.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Assets SE & Co. KGaA
Brook 1
20457 Hamburg
Deutschland
Internet: www.private-assets.de

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105714  23.06.2026 CET/CEST

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