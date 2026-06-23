EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.06.2026 / 12:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Reinhard
|Nachname(n):
|Lang
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|voestalpine AG
b) LEI
|529900ZAXBMQDIWPNB72
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000937503
b) Art des Geschäfts
|Kauf
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|40,00 EUR
|153 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|40,0000 EUR
|153,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|22.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
|MIC:
|XWBO
23.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|voestalpine AG
|voestalpine-Straße 1
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.voestalpine.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105710 23.06.2026 CET/CEST