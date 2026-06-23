EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.06.2026 / 12:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Reinhard
Nachname(n):Lang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

voestalpine AG

b) LEI

529900ZAXBMQDIWPNB72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000937503

b) Art des Geschäfts

Kauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
40,00 EUR153 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
40,0000 EUR153,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
MIC:XWBO

23.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Österreich
Internet:www.voestalpine.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105710 23.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
voestalpine

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen