EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.06.2026 / 12:53 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Reinhard Nachname(n): Lang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

voestalpine AG

b) LEI

529900ZAXBMQDIWPNB72

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000937503

b) Art des Geschäfts

Kauf Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 40,00 EUR 153 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 40,0000 EUR 153,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes MIC: XWBO

23.06.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: voestalpine AG voestalpine-Straße 1 4020 Linz Österreich Internet: www.voestalpine.com

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