EQS-News: Die ADIPEC 2026 Technical Conferences verzeichnen angesichts der steigenden Nachfrage und des Drucks im Bereich der Energiesicherheit eine Rekordzahl an Einreichungen

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Die ADIPEC 2026 Technical Conferences verzeichnen angesichts der steigenden Nachfrage und des Drucks im Bereich der Energiesicherheit eine Rekordzahl an Einreichungen



23.06.2026 / 19:35 CET/CEST

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7.261 Einreichungen unterstreichen die Rolle der ADIPEC bei der Förderung technischer Innovationen im gesamten Energiesektor.

„KI und digitale Transformation" wird zur größten SPE-Kategorie und verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 11,6 %.

Rekordzahl an Einreichungen für die Downstream Conference, angetrieben durch die digitale Transformation und das Wachstum im Bereich der fortschrittlichen Fertigung.

ABU DHABI, VAE, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die von ADNOC ausgerichteten ADIPEC 2026 Technical Conferences haben insgesamt eine Rekordzahl von 7.261 eingereichten Beiträgen von Energieexperten und Forschern aus aller Welt verzeichnet, da die globale Fachgemeinschaft umfassend und in großem Umfang auf die steigende Nachfrage, den wachsenden Druck hinsichtlich der Energiesicherheit und den raschen technologischen Wandel reagiert.

ADIPEC 2026 Call for Papers

Bei der von der SPE organisierten Technical Conference und der von dmg events veranstalteten Downstream Technical Conference stieg die Zahl der eingereichten Beiträge im Vergleich zu 2025 um 196. Sie zeigen insgesamt eine Branche, deren Schwerpunkt darauf liegt, intelligentere, widerstandsfähigere und effizientere Energiesysteme entlang der gesamten Wertschöpfungskette bereitzustellen.

Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich zu einem der prägenden Themen dieses Wandels. AI & Digital Transformation ist nun mit 1.296 Einreichungen und einem Anstieg von 11,6 % gegenüber dem Vorjahr die größte Kategorie im SPE-Programm. Dieses Wachstum verdeutlicht das Tempo des Wandels, der sich in der globalen Energielandschaft vollzieht, da Optimierungs-, Automatisierungs- und Entscheidungsunterstützungsanwendungen die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Branche weiterhin grundlegend verändern.

Mit Blick auf die Rekordzahl an Einreichungen erklärte Haitham Al Jenaibi, stellvertretender Vorstandsvorsitzender für Entwicklung und Produktion (Gas) bei ADNOC Upstream und Vorsitzender der Technical Conference der ADIPEC 2026: „In einer Zeit, in der von den Energiesystemen mehr denn je verlangt wird, spiegelt diese Rekordzahl an Einreichungen die Tiefe der Innovation in unserer gesamten Branche wider. Dies bestätigt erneut, dass die ADIPEC nach wie vor die renommierte führende technische Plattform ist, die modernste Technologien und Innovationen anzieht und globale Experten zusammenbringt, um skalierbare Lösungen voranzutreiben und die Widerstandsfähigkeit sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Energiesektors zu stärken."

Diese Dynamik zeigte sich auch bei der Downstream Technical Conference, die mit 977 eingereichten Beiträgen die bisher höchste Zahl an Einreichungen verzeichnete – ein Anstieg um 24,9 % gegenüber dem Jahr 2025. Digital Transformation & Advanced Manufacturing war das am schnellsten wachsende Downstream-Thema, für das die Zahl der eingereichten Beiträge um 58,6 % auf 211 stieg, womit es zur führenden Kategorie des Programms avancierte. Dies spiegelt die zunehmende Einführung digitaler Technologien in den Bereichen Raffinerie, Chemie und Industrie wider.

Eines der deutlichsten Anzeichen für sich wandelnde Prioritäten in der Branche lieferte eine neue Kategorie, Techno-Economic Design & Strategic Decision-Making, die mit 85 Einreichungen ihr Debüt feierte. Ihre sofortige Beliebtheit spiegelt die wachsende Nachfrage nach technischen Ansätzen wider, die ingenieurtechnische Exzellenz mit wirtschaftlichem und strategischem Denken verbinden und Unternehmen dabei unterstützen, sich in einem zunehmend komplexen Geschäftsumfeld zurechtzufinden.

Thomas Löffler, Senior Vizepräsident – ADIPEC, dmg events, erklärte: „Die Einreichungen für die diesjährigen Technical Conferences senden ein klares Signal: dass KI den Sprung von der Theorie zur Infrastruktur geschafft hat. Die Bandbreite und Komplexität der Einreichungen zeigt, dass die Fachwelt intensiv daran arbeitet, diese Lösungen in alle Betriebsabläufe zu integrieren – nicht als Zukunftsvision, sondern als wesentlichen Bestandteil effizienter und widerstandsfähiger Energiesysteme."

Im gesamten SPE-Programm stieg die Zahl der eingereichten Beiträge im Bereich Drilling um 112 Beiträge und im Bereich Unconventional Resources um 14 %, was eine verstärkte Fokussierung auf die kurzfristige Versorgungssicherheit und die Widerstandsfähigkeit der Produktion verdeutlicht. Die Kategorien Integrated Field Development und Energy Addition/Low-Carbon verzeichneten Rückgänge von 19,4 % bzw. 35,1 %, was auf eine Neuausrichtung des technischen Interesses hin zu den unmittelbaren Versorgungsbedürfnissen hindeutet.

Im Rahmen des Downstream-Programms verzeichnete Circular Economy, Resource Efficiency & Recycling einen Anstieg um 52,5 % auf 61 Beiträge, was auf ein anhaltendes technisches Interesse an Ressourceneffizienz im Zuge des allgemeinen Wandels auf der Angebotsseite hindeutet und bestätigt, dass längerfristige Nachhaltigkeitsaspekte weiterhin große technische Beachtung finden – selbst angesichts zunehmender kurzfristiger Versorgungsengpässe.

Die fünf Länder mit den meisten SPE-Einreichungen waren die VAE, Indien, Saudi-Arabien, China und die USA, wodurch die weltweit wichtigsten Förderländer sowie der größte aufstrebende Energiemarkt abgedeckt sind und die wahrhaft globale Reichweite der Technical Conferences unterstrichen wird. Die breite Beteiligung untermauert die Rolle der ADIPEC als Plattform, auf der sich Fachleute aus verschiedenen Regionen und Disziplinen versammeln, um Wissen auszutauschen und die Lösungen voranzutreiben, die die Branche benötigt.

Die ADIPEC 2026 findet vom 2. bis 5. November 2026 in Abu Dhabi statt und bringt mehr als 239.000 Besucher, 1.800 Referenten, 16.500 Delegierte und 2.250 ausstellende Unternehmen zusammen, um die Partnerschaften, Technologien und praktischen Lösungen voranzutreiben, die erforderlich sind, um die unter Druck stehenden Energiesysteme zu stärken und das langfristige Wirtschaftswachstum zu fördern.

Informationen zur ADIPEC

Die ADIPEC 2026 findet unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, statt und wird von ADNOC ausgerichtet. Sie wird vom 2. bis 5. November 2026 in Abu Dhabi, VAE, stattfinden.

Die Welt steht vor einer der größten Herausforderungen für ihre Energiesysteme seit Jahrzehnten: Steigende Nachfrage, geopolitische Unsicherheiten und ein rascher technologischer Wandel üben neuen Druck auf die Energiesysteme aus.

Die ADIPEC 2026 ist der Ort, an dem die Branche aktiv wird, um Führungskräfte, Kapital und Kompetenzen zusammenzubringen, die Widerstandsfähigkeit unter realen Belastungen zu stärken und ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu ermöglichen.

Die ADIPEC-Konferenzen – sowohl die strategischen als auch die technischen – umfassen 13 Programme. In über 380 Veranstaltungen werden mehr als 1.800 Referenten die dringlichsten globalen Energieherausforderungen thematisieren.

Die ADIPEC-Messe umfasst 17 Hallen, darunter 30 Länderpavillons, vier Fachbereiche und mehr als 2.250 Aussteller. Sie verbindet globale Märkte, um den Technologieeinsatz zu beschleunigen, marktreife Lösungen zu präsentieren und Partnerschaften zu ermöglichen, die ein nachhaltiges Wachstum fördern.

Auf der ADIPEC 2026 werden mehr als 239.000 Besucher erwartet, was beispiellose Möglichkeiten zum Aufbau von Partnerschaften und zur Weiterentwicklung von Lösungen bietet, die Stabilität und Fortschritt fördern.

Weitere Informationen finden Sie unterwww.adipec.com und.

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Informationen zu ADNOC

ADNOC ist ein führender, breit aufgestellter Energie- und Petrochemiekonzern, der sich vollständig im Besitz des Emirats Abu Dhabi befindet. Das Ziel von ADNOC besteht darin, den Wert der riesigen Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch verantwortungsvolle und nachhaltige Exploration und Förderung zu maximieren, um das Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten Arabischen Emirate zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.adnoc.ae

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2998487/ADIPEC_2026_Call_for_Papers.jpg

Cision

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