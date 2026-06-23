EQS-News: Heidelberg Pharma berichtet über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026
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Heidelberg Pharma berichtet über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026
23.06.2026 / 15:39 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG
Heidelberg Pharma berichtet über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026
- Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit beschlossen
- Hauptversammlung 2026 wählt Jack Yefei Ling als neues Mitglied in den Aufsichtsrat
Ladenburg, 23. Juni 2026 – Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA), ein Entwickler innovativer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), gab heute bekannt, dass die Aktionäre des Unternehmens in der heutigen ordentlichen virtuellen Hauptversammlung den Beschlussvorlagen der Verwaltung mit großer Mehrheit (zwischen 98,67% und 98,72%) zugestimmt haben.
- Alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 entlastet
- Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025/2026 bestellt
- Vergütungsbericht für den Vorstand gebilligt
- Wahl von Herrn Jack Yefei Ling als neues Mitglied des Aufsichtsrats
- Beschluss über die Änderung der Satzung hinsichtlich der Verkleinerung des Aufsichtsrats von sieben auf fünf Mitglieder
Die Präsenz (einschließlich abgegebener Briefwahlstimmen) auf der Hauptversammlung 2026 entsprach 80,55 % des derzeitigen Grundkapitals.
Weitere Informationen zur Hauptversammlung, einschließlich der Abstimmungsergebnisse, finden Sie unter: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/hauptversammlung.
Über Heidelberg Pharma
Als erstes Unternehmen verwendet Heidelberg Pharma den Wirkstoff Amanitin aus dem grünen Knollenblätterpilz für den Einsatz in der Krebstherapie. Der biologische Wirkmechanismus des Toxins stellt einen neuen therapeutischen Ansatz dar und wird als Wirkstoff in der auf Amanitin basierenden ADC-Technologie, der sogenannten ATAC-Technologie eingesetzt.
Der führende Kandidat HDP-101 (INN: pamlectabart tismanitin) ist ein BCMA-ATAC, das sich in der klinischen Entwicklung für das Multiple Myelom befindet. Der Kandidat hat von der FDA den Orphan-Drug-Status und Fast-Track-Status erhalten. Ein zweiter ATAC-Kandidat,
HDP-102, befindet sich in der klinischen Entwicklung für Non-Hodgkin-Lymphome. HDP-103 gegen metastasierten kastrationsresistenten Prostatakrebs und HDP-104 gegen gastrointestinale Tumore wie Darmkrebs haben die präklinische Entwicklung abgeschlossen. Diese drei Programme stehen für Partnerschaften zur Verfügung.
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com
ATAC® ist eine eingetragene Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH.
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