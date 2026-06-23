EQS-News: innoscripta SE gewinnt erste Kunden in Frankreich und beschleunigt internationale Expansion

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innoscripta SE gewinnt erste Kunden in Frankreich und beschleunigt internationale Expansion



23.06.2026 / 08:36 CET/CEST

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innoscripta SE gewinnt erste Kunden in Frankreich und beschleunigt internationale Expansion



Tutzing, 23. Juni 2026 – Die innoscripta SE („innoscripta“, ISIN: DE000A40QVM8) hat nur wenige Monate nach ihrem Markteintritt in Frankreich erste französische Neukunden gewonnen. Damit forciert innoscripta ihre dynamische nationale und internationale Wachstumsstrategie.

Zu den französischen Neukunden zählen innovative Unternehmen aus den Bereichen digitale Unterhaltungstechnologien, 3D-Visualisierung und immersive Technologien. Die Unternehmen werden von innoscripta bei der Nutzung französischer Forschungs- und Innovationsförderprogramme unterstützt, darunter insbesondere der Crédit d’Impôt Recherche (CIR), der Crédit d’Impôt Innovation (CII) sowie die IP-Box-Regelung.

Darüber hinaus verzeichnet innoscripta eine zunehmende Nachfrage nach ihren Services auf Basis der einzigartigen Plattform Clusterix, die vollständig auch auf den französischen Markt angepasst ist. Aktuell befindet sich das Unternehmen in der fortgeschrittenen Anbahnung zusätzlicher Mandate von Kunden aus ganz Frankreich.

Frankreich zählt zu den größten Forschungs- und Entwicklungsstandorten Europas und verfügt mit dem CIR über eines der weltweit bedeutendsten steuerlichen Förderprogramme für Forschung und Entwicklung. Mit der Anfang 2026 gestarteten Expansion adressiert innoscripta einen Markt, dessen Fördervolumen aktuell rund sechsmal so groß wie das deutsche Forschungszulagensystem ist.

Sebastian Schwertlein, COO der innoscripta SE: „Der schnelle Markterfolg in Frankreich zeigt deutlich, in welch kurzer Zeit wir Clusterix als führende Plattform für F&E-Compliance auf die Regulatorik und Anforderungen neuer internationaler Märkte anpassen und damit wirtschaftlich erfolgreich sein können. Unser Geschäftsmodell funktioniert in Frankreich und wir sehen eine lebhafte Nachfrage. Besonders erfreulich ist, dass wir bereits kurz nach dem Markteintritt Kunden aus unterschiedlichen Regionen und Branchen gewinnen konnten. Dies bestätigt unsere internationale Wachstumsstrategie.“

Die Expansion nach Frankreich ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie von innoscripta. Neben dem weiteren Ausbau der Aktivitäten in Frankreich verfolgt das Unternehmen die Erschließung zusätzlicher europäischer und internationaler Märkte.

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

Kontaktdaten

innoscripta SE

Max Hunger

ir@innoscripta.de

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edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

069-905505-56

innoscripta@edicto.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: innoscripta SE Bahnhofstraße 17 82327 Tutzing Deutschland Telefon: +4989255553509 E-Mail: info@innoscripta.com Internet: https://www.innoscripta.com ISIN: DE000A40QVM8 WKN: A40QVM Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale) EQS News ID: 2351510

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