EQS-News: JMGO zum Prime Day: bis zu 50 % Ersparnis auf alle Dreifachlaser-Projektoren - 23. Juni bis 3. Juli

EQS-News: JMGO / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

JMGO zum Prime Day: bis zu 50 % Ersparnis auf alle Dreifachlaser-Projektoren - 23. Juni bis 3. Juli



23.06.2026 / 08:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vom 23. Juni bis 3. Juli gibt es bei JMGO zum Prime Day bis zu 50 % Ersparnis auf die gesamte Projektoren-Reihe.

SHENZHEN, China, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- JMGO hat heute besondere Prime-Day-Preise für seine Projektoren-Reihe angekündigt: Vom 23. Juni bis 3. Juli gibt es bei Amazon und im JMGO-Webstore bis zu 50 % Ersparnis. Die Aktion umfasst den N1S 4K, den N3 Ultimate und den O2S Ultra und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele ihre Heimunterhaltung für einen Sommer voller großer Sportereignisse und Filmabende aufwerten möchten.

9c09da23f27642179dc7b079825995f5.jpg?id=OA2728726

JMGO N1S 4K: mobiles großes Kino für überall

DerN1S 4K ist zum Aktionspreis von 749 € erhältlich (statt 1.299 €), 42 % Ersparnis.

DerN1S 4Kverbindet 4K-Dreifachlaser-Projektion mit einem kompakten, mobilen Design und ist damit ein idealer Einstieg in hochwertige Heimunterhaltung. Ob Watch-Party mit Freunden im Garten oder Filmabend unter freiem Himmel: Mit nur 2,2 kg Gewicht und integriertem 127°-Gimbal lässt er sich fast überall leicht transportieren und aufstellen.

JMGO N3 Ultimate: 3-in-1-Optik-Innovation zum besten Preis seit Verkaufsstart

Der N3 Ultimate ist zum Aktionspreis von 2.349 € erhältlich (statt 2.999 €), 22 % Ersparnis – und damit sogar günstiger als der ursprüngliche Early-Bird-Preis von 2.499 €. Dazu gibt es kostenloses Zubehör fürs Seherlebnis.

Für alle, die über den Umstieg auf einen Premium-Projektor für die Heimunterhaltung nachdenken, ist der Prime Day die bislang attraktivste Gelegenheit, JMGOs N3 Ultimate zu erleben. Wer jede Phase des Turniers verfolgen möchte, dem bieten 5.800 ISO-Lumen Helligkeit und das branchenweit erste integrierte 3-in-1-Optiksystem ein hochwertiges Seherlebnis mit außergewöhnlicher Flexibilität bei der Aufstellung.

JMGO O2S Ultra: großes Kino – nur Zentimeter von der Wand entfernt

Der O2S Ultra ist zum Aktionspreis von 2.184 € erhältlich (statt 2.999 €), 27 % Ersparnis, inklusive kostenlosem Zubehör fürs Seherlebnis.

Der O2S Ultraist für Wohnräume gemacht, in denen es auf Flexibilität bei der Aufstellung ankommt: Er bringt Kinoformat ins Zuhause, ganz ohne große Projektionsdistanz. Wo jeder Zentimeter zählt, projiziert sein Ultrakurzdistanz-Optiksystem ein riesiges Bild aus nur 16,8 cm Abstand zur Wand. 4K-Dreifachlaser-Technologie und 3.600 ISO-Lumen Helligkeit sorgen dabei auf kleinem Raum für ein immersives Seherlebnis.

Verfügbarkeit

Die Prime-Day-Aktionspreise für den JMGO N1S 4K, N3 Ultimate und O2S Ultra gelten vom 23. Juni bis 3. Juli bei Amazon und im JMGO.com.

Über JMGO

JMGO wurde 2011 gegründet und zählt heute zu den Marktführern im Bereich intelligenter Projektionstechnologie. Seit über einem Jahrzehnt widmet sich das Unternehmen bahnbrechender Forschung und zukunftsweisendem Design. Auch künftig wird JMGO durch technologische Innovationen angetrieben, die Nutzererfahrung weiter verbessern und die Branche voranbringen. Weitere Informationen zu JMGO-Projektoren finden Sie unter JMGO.com

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jmgo-zum-prime-day-bis-zu-50--ersparnis-auf-alle-dreifachlaser-projektoren--23-juni-bis-3-juli-302807390.html

23.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2351522 23.06.2026 CET/CEST