EQS-News: WhiteBIT EU erhält MiCA-Lizenz in Österreich und erweitert regulierte Krypto-Dienstleistungen in ganz Europa

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WhiteBIT EU erhält MiCA-Lizenz in Österreich und erweitert regulierte Krypto-Dienstleistungen in ganz Europa



23.06.2026 / 12:00 CET/CEST

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WhiteBIT EU erhÃ¤lt MiCA-Lizenz in Ã–sterreich und erweitert regulierte Krypto-Dienstleistungen in ganz Europa

Wien, Österreich, June 23rd, 2026, FinanceWire

Die WB-Shield Innovations GmbH, tätig als WhiteBIT EU, gab heute bekannt, dass sie in Österreich eine Zulassung gemäß der Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA) erhalten hat.

Die Zulassung wurde von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) erteilt.

Die österreichische Zulassung markiert einen wichtigen Schritt in der europäischen Wachstumsstrategie von WhiteBIT und unterstreicht das Engagement von WhiteBIT EU, innerhalb eines transparenten, sicheren und harmonisierten Regulierungsrahmens zu agieren. Im Rahmen der MiCAR wird WhiteBIT EU berechtigten Nutzern im gesamten EWR regulierte Krypto-Asset-Dienstleistungen anbieten können.[1]

Die Zulassung markiert einen wichtigen Schritt in der umfassenderen Strategie von WhiteBIT, eine regulierte europäische Präsenz aufzubauen und zur weiteren Entwicklung des Ökosystems für digitale Vermögenswerte im EWR beizutragen.

"WhiteBIT wurde ursprünglich als europäische Börse gegründet, und Europa bleibt der Kern unserer langfristigen Vision“, sagte Volodymyr Nosov, Gründer und Präsident der W Group, zu der WhiteBIT gehört. „Da MiCA einen globalen Maßstab für die Regulierung digitaler Vermögenswerte setzt, bekräftigt diese Zulassung unser Engagement für den Aufbau eines transparenten, sicheren und regelkonformen Krypto-Ökosystems für Nutzer in der gesamten Region.“

Stärkung der regulatorischen Position von WhiteBIT EU in Europa

Die MiCAR schafft einen harmonisierten EU-Rahmen für Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen, einschließlich Anforderungen in Bezug auf Governance, Transparenz, Kundenschutz und Marktintegrität.

Mit der Zulassung in Österreich hat WhiteBIT EU eine umfassende regulatorische Prüfung in einer Rechtsordnung abgeschlossen, die für ihre etablierten Standards der Finanzaufsicht anerkannt ist. Dies stärkt die regulierte europäische Präsenz von WhiteBIT EU und unterstützt die geplante Erbringung von Krypto-Asset-Dienstleistungen im gesamten EWR im Rahmen ihrer MiCAR-Zulassung sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen an Passporting, Onboarding und Regulierung.

Mit der MiCA-Lizenz in Österreich werden diese Bemühungen nun unter einem einzigen Regulierungsrahmen gebündelt, wodurch WhiteBIT Millionen europäischer Privat- und institutioneller Kunden regelkonforme, sichere und zugängliche Krypto-Dienstleistungen anbieten kann.

Start von WhiteBIT.EU für europäische Nutzer

Im Rahmen des Übergangs zum MiCA-Rahmen bereitet WhiteBIT den Start von whitebit.eu vor — einer dedizierten Plattform, die speziell für Nutzer im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) konzipiert ist.

Diese neue Plattform wird als regulierter Knotenpunkt von WhiteBIT für den europäischen Markt dienen, im Rahmen der MiCA betrieben werden und einen regelkonformen Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens im gesamten EWR bieten.

Neue Nutzer, die an einer Anmeldung bei whitebit.eu interessiert sind, können bereits jetzt über ein dediziertes Formular auf der Website ihr Interesse bekunden und gehören zu den Ersten, die Updates erhalten, sobald die Plattform verfügbar ist.

Diese Pressemitteilung stellt eine Marketingkommunikation im Sinne der geltenden Vorschriften dar.

Über WhiteBIT

Die WB-Shield Innovations GmbH (WhiteBIT EU) ist eine Gesellschaft von WhiteBIT, die zur Erbringung von Krypto-Asset-Dienstleistungen im EWR berechtigt ist. WhiteBIT wurde 2018 gegründet und ist heute Teil der W Group, die weltweit mehr als 35 Millionen Kunden betreut. WhiteBIT arbeitet mit Visa, FACEIT, dem FC Barcelona, Juventus und der ukrainischen Fußballnationalmannschaft zusammen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die weltweite Verbreitung der Blockchain-Technologie voranzutreiben.

Contact

WhiteBIT

pr@whitebit.com

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