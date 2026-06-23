EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.06.2026 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Deutsche Bank AG
|Straße, Hausnr.:
|Taunusanlage 12
|PLZ:
|60325
|Ort:
|Frankfurt a. M.
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|7LTWFZYICNSX8D621K86
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung auf Ebene der Tochtergesellschaften
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): His Excellency Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani
Geburtsdatum: 01.01.1959
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|Paramount Service Holding Ltd. S.ÀR.L.
5. Datum der Schwellenberührung:
|22.09.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|4,81 %
|0,00 %
|4,81 %
|1948252885
|letzte Mitteilung
|4,54 %
|0,00 %
|4,54 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0005140008
|0
|93730998
|0,00 %
|4,81 %
|Summe
|93730998
|4,81 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|His Excellency Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani
|%
|%
|%
|Stak Tree One Stichting
|%
|%
|%
|PC1 S.A.
|%
|%
|%
|CONSTELLATION GROUP HOLDING S.A. (formerly named Prime Capital S.A.)
|%
|%
|%
|Paramount Services Holdings Limited S.A.
|%
|%
|%
|Paramount Service Holding Ltd S.ÀR.L.
|4,81 %
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|23.06.2026
23.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Deutschland
|Internet:
|www.db.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2352292 23.06.2026 CET/CEST
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