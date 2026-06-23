EU-Vertreter empfangen erstmals Taliban in Brüssel
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vertreter der islamistischen Taliban sind erstmals seit ihrer Machtübernahme in Afghanistan von der EU-Kommission zu Gesprächen in Brüssel empfangen worden. Bei dem Austausch auf "technischer Ebene" ging es um die Abschiebungen von Afghanen in ihre Heimat, wie ein Sprecher der Europäischen Kommission bestätigte./tre/DP/stw
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