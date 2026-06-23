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HSBC Continental Europe S.A., Germany

Euro STOXX 50® im Chart-Check: Allzeithoch als Trendbestätigung - HSBC DailyTrading TV 23.06.2026

HSBC · Uhr
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In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den #Euro STOXX 50®.

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