EZB-Chefvolkswirt: Inflation bleibt wohl noch geraume Zeit hoch

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23. Jun (Reuters) - ⁠Selbst mit einem Frieden in Nahost ist die Inflationsgefahr im Euroraum laut EZB-Chefvolkswirt Philip Lane noch längst nicht gebannt. Es bestehe weiterhin das Risiko, dass die Teuerungsrate noch "geraume Zeit" ‌über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent verharren könnte, sagte der Ire am Dienstag vor dem ⁠Ausschuss für ⁠Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments. EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir betonte unterdessen, dass sich die Währungshüter noch nicht zurücklehnen könnten: "Ich denke, die Richtung ist klar, und ich glaube, wir haben noch Arbeit zu erledigen", sagte er auf ‌einer Pressekonferenz der slowakischen Zentralbank. Mit ‌der jüngsten Entscheidung zur Zinserhöhung habe sich die EZB eine sehr gute Ausgangslage geschaffen, um bei Bedarf reagieren zu können.

Die ⁠EZB hatte am 11. Juni erstmals seit fast drei Jahren ‌den Leitzins angehoben - und ⁠zwar um einen Viertelpunkt auf 2,25 Prozent. Die gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Konflikts haben die Inflation im Euroraum in die Höhe getrieben - auf eine Teuerungsrate von ‌3,2 Prozent im Mai. ⁠Die Notenbank will verhindern, dass ⁠ein durch den Konflikt ausgelöster Anstieg der Energiekosten auf andere Preise übergreift. An den Finanzmärkten wird für den weiteren Verlauf des Jahres mit mindestens einem weiteren Zinsschritt gerechnet, obwohl die Energiepreise inzwischen deutlich unter ihre jüngsten Höchststände gefallen sind.

(Bericht von Balazs Koranyi, Jan Lopatka and Jason Hovet, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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