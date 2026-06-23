Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.06.2026
onvista · Uhr
Thema: Infrastruktur
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Carnival Corp. (AIDA)
|Bericht 2. Quartal 2026
|Coinsilium Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|COLLINS FOODS
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|FedEx
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Gear4music
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Grace Therapeutics
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|ICON
|Bericht 1. Quartal 2026
|KB HOME
|Bericht 2. Quartal 2026
|Korn Ferry
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Patterson Metals
|Bericht 2. Quartal 2026
|Petro Matad
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Severfield Modular Solutions
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Sunbelt Rentals Holdings
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Telecom Plus
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Worthington Industries
|Bericht Geschäftsjahr 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.06.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.06.202619. Juni · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.06.202618. Juni · onvista
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan RißeStaatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit GewinnwarnungNach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista