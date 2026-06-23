Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.06.2026

onvista · Uhr
Thema: Infrastruktur

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Carnival Corp. (AIDA)Bericht 2. Quartal 2026
Coinsilium GroupBericht Geschäftsjahr 2025
COLLINS FOODSBericht Geschäftsjahr 2026
FedExBericht Geschäftsjahr 2026
Gear4musicBericht Geschäftsjahr 2026
Grace TherapeuticsBericht Geschäftsjahr 2026
ICONBericht 1. Quartal 2026
KB HOMEBericht 2. Quartal 2026
Korn FerryBericht Geschäftsjahr 2026
Patterson MetalsBericht 2. Quartal 2026
Petro MatadBericht Geschäftsjahr 2025
Severfield Modular SolutionsBericht Geschäftsjahr 2026
Sunbelt Rentals HoldingsBericht Geschäftsjahr 2026
Telecom PlusBericht Geschäftsjahr 2026
Worthington IndustriesBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Carnival Corp. (AIDA)
FedEx
Sunbelt Rentals Holdings
Telecom Plus
Patterson Metals
ICON
KB HOME
KORN FERRY
Worthington Industries
Petro Matad
Severfield Modular Solutions
Grace Therapeutics
Gear4music
Coinsilium Group
COLLINS FOODS

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