Finanzchefin Kreis verlässt im kommenden Jahr DHL

Düsseldorf, 23. ⁠Jun (Reuters) - Beim Logistikriesen DHL wird es im kommenden Jahr einen neuen Finanzchef geben. Die seit 2016 amtierende Finanzchefin Melanie Kreis verlängere ihren Ende Mai 2027 auslaufenden Vertrag nicht, ‌teilte die Deutsche-Post-Mutter am Donnerstag mit. Ihr Nachfolger soll aus dem Konzern kommen: Der gebürtige Australier Joe Joseph, ⁠derzeit ⁠Bereichsvorstand Finanzen der Tochter DHL Express, wurde vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Juni 2027 zum neuen Chef des Konzern-Ressorts bestellt. "Nach vielen Jahren enger Zusammenarbeit bin ich mir sicher: Bei ihm ist der Finanzbereich des ‌Konzerns in sehr guten Händen", sagte ‌Kreis.

Kreis war 2014 in den Vorstand des Bonner Konzerns aufgerückt, 2016 hatte sie dort das Finanzressort übernommen. Sie ist ⁠damit das dienstälteste Vorstandsmitglied der Bonner. Kreis, die in der ‌Vergangenheit auch als Kandidatin für ⁠den DHL-Chefposten gehandelt worden war, begleitete und prägte den Umbau des Konzerns zu einem weltweit aktiven Logistikriesen.

"Melanie ist für viele Kolleginnen und Kollegen bei ‌der DHL Group der ⁠einzige Finanzvorstand, an den sie ⁠sich erinnern können", sagte DHL-Chef Tobias Meyer. "Als Vertreterin einer werteorientierten, disziplinierten Finanzstrategie hat sie in zehn aufeinanderfolgenden Jahren stabile oder steigende Dividenden realisiert und auch durch Aktienrückkäufe die Aktionäre am Erfolg des Unternehmens partizipieren lassen", fügte er hinzu. Nachfolger Joe Joseph werde "die erfolgreiche Finanzstrategie fortsetzen und weiterentwickeln."

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von ⁠Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)